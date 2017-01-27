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終於還車了！ 香港扣押新加坡9輛裝甲車 今送回星國

新加坡「星光部隊」9輛「Terrex AV-81」裝甲車被香港扣押後，今日順利取回。（美聯社）

2017-01-27  15:07

〔即時新聞／綜合報導〕香港在去年11月底，扣押新加坡「星光部隊」9輛「Terrex AV-81」裝甲車，當時這批車輛在台灣參加完演習，從高雄港要運送回新加坡，卻在香港葵涌貨櫃碼頭被攔截。經過新加坡的部斷抗議後，香港今日歸還9輛裝甲車。

綜合媒體報導，9輛裝甲車的價值超過新台幣2億元，新加坡國防部長黃永宏今日指出，這批裝甲車已在今日清晨4時15分離開了香港，下一站就是回家了。

香港海關則表示，與屯門區海關倉庫相關的海運公司，在今日清晨已領回被扣留的裝甲車。在當地的電視新聞影像中，也可以看到好幾輛卡車載著裝甲車離開扣押地點。

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