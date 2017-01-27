挑錯路人「跳級打王」 屁孩20秒就被KO！

路人一腳踢中挑釁者頭部。（圖取自liveleak）

2017-01-27 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕近日外國論壇有一段影片引起網友討論，影片中一名疑似喝醉酒的男子，不斷挑釁另一名正在講電話的路人。結果路人忍無可忍，放下手機一陣猛毆，20秒就讓屁孩倒地不起。

外國論壇《liveleak》近日上傳一段疑似地點在中國的影片，影片中一名穿著紅衣的年輕人，不斷挑釁一名正在講電話的路人。被挑釁到受不了，路人放下手機，一拳擊中挑釁者頭部，並在挑釁者倒地後快速在他手臂補上一腳，接著是一陣猛力踹擊，踢到自己鞋子都飛了。

路人穿好鞋子後宛如進入第2回合，他先揮出重拳打中還想偷襲的挑釁者，接著將挑釁者摔倒在地，並一腳踢中頭部，瀟灑離開。挑釁者則倒地不起，整個過程僅僅花了20秒。

這段影片在PTT也引發討論，網友紛紛大讚「大快人心」，有人說「遇到菁英了QQ」、「這打法確實是王阿XD 節奏 要害 速度 力量」，也有人覺得「好可怕的打法 挑戰者太白木了」。