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飼主喪禮忠狗滿臉悲傷 天天到墓地探望主人

土耳其忠狗Cesur，在飼主伊漢（Mehmet Ilhan）的喪禮上滿臉哀愁。（圖擷自《The Dodo》）

2017-01-27  12:20

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其79歲老者伊漢（Mehmet Ilhan）上週在布爾薩（Bursa）的醫院病逝，陪伴他度過人生最後兩年的忠犬Cesur，在喪禮上走到主人的棺材下滿臉悲傷，隨後更天天走到伊漢的墳墓上懷念飼主。

據《The Dodo》報導，Cesur現在被伊漢的兒子阿里（Ali）收養，他注意到每當自己出門工作時，Cesur就會離開家裡不見蹤影，好奇心驅使著阿里偷偷跟著Cesur，結果阿里赫然發現Cesur竟然跑到父親的墓地。

公墓的職員告訴阿里，Cesur早上第一件事就是去拜訪伊漢的墳墓。阿里回憶在父親活著的最後幾天裡，Cesur似乎感受到即將來到的離別，好幾天都不肯進食。

雖然不知道Cesur這種懷念主人的行為會持續多久，但阿里保證愛犬不會獨自面對未來，他將和Cesur一起生活下去。

Cesur當時悲傷得低下了頭。（圖擷自《The Dodo》）

Cesur在喪禮後天天去主人的墓地拜訪。（圖擷自《The Dodo》）

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