拿到核武密碼 狂人川普的心情是…

軍官手上拿著「核武足球」。（法新社）

2017-01-27 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普給予外界狂人形象，握有核武發射密碼一事也因此受到關注，川普受訪時透露自己拿到核武密碼時的心情：「非常，非常，非常可怕」。

《每日郵報》報導，川普接受美國廣播公司的訪問，指出拿到核武密碼是一個相當可怕的經驗。川普說，當他聽著官員解釋核武的破壞力，意識到這是相當嚴肅的時刻，「在某種意義上，這非常，非常，非常可怕」。川普說，自己有信心做出正確的事，但核武仍相當可怕。

《BBC》日前報導，核武密碼放置在黑色大皮包裡，皮包內裝著一個手提箱，被稱為「核武足球」，箱內裝的是一個數字撥號鍵盤，密碼就儲存在這當中。至於啟動核武的方式，就是由總統按下按鈕，川普是唯一一位能夠下令發射核武的人。