日本女學生的小短褲 消失原因是這個…

日本女學生的運動小短褲。（圖取自twipple）

2017-01-27 12:49

〔即時新聞／綜合報導〕日劇、動畫中常出現女學生穿運動小短褲的畫面，但現在的學生則無此穿著，日本體育專家指出，小短褲消失的原因是體育課程的改變。

《Japhub》報導，日本女學生的小短褲稱作「ブルマ（Bloomers）」，體育專家掛水通子分析，明治時期女性穿和服上體育課，後來「実践女子学園」的創辦人下田歌子以方便活動身體為由，提議改穿「女袴（褶裙）」，有雜誌則介紹裙子和褲子合而為一的「ブルマ 」，直到戰後，ブルマ才從燈籠褲型式改良成更適合運動的款式。

報導指出，掛水通子表示，ブルマ並非猥褻的產物，而是女性解放的象徵。到了近代，由於體育課程的改變，ブルマ漸漸消失。昭和時代，男生體育課上武道，女生學舞蹈，因此男生穿短褲，女生穿ブルマ。但現代男女一起上體育課，「為了統一運動服裝，於是就廢除ブルマ了」。