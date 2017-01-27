暗黑24歲嬌妻 當妓女「千人斬」嚇傻老公

24歲的美國女子梅塞德斯（Mercedes）。（圖取自鏡報）

2017-01-27 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕國外一名結婚已6年的女子，竟然在美好生活的表面下，偷偷當妓女，恩客將近千人。丈夫知道老婆行徑後，將她掃地出門。

《鏡報》報導，24歲的美國女子梅塞德斯（Mercedes）有著外人看來相當美滿的婚姻生活，她與老公安德魯（Andrew）結婚6年，育有2子，一家人住在豪宅中，但她卻有著黑暗的小祕密。在美國電視節目《菲爾醫師秀》（Dr.Phil）中，梅塞德斯坦承自己14歲開始從事應召女郎工作，安德魯對此一無所知。

報導指出，梅塞德斯說自己曾每周接客50至60人，收入約6000美元（約18.84萬元台幣），甚至與丈夫家人上床。一個月前，安德魯發現小兒子與自己沒有血緣關係，這才揭露了老婆的真面目。安德魯痛批梅塞德斯是騙子，並將她掃地出門。梅塞德斯則說自己已經厭倦雙面人的生活，且沉溺酒癮。

報導指出，梅塞德斯說自己還是愛著孩子，菲爾醫師表示願意為她安排相關協助，但聲明如果梅塞德斯重操舊業，將會把她趕走。