「死後生命」真的存在！ 部分細胞努力想「復活」

科學家證實「死後生命」的存在。（示意圖，擷取自網路）

2017-01-27 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕死亡以後的世界，向來是人們最忌諱卻也最渴望知曉的禁地。最近一個開創性的研究報告顯示，人死後並不是所有細胞都隨著死去，有很多細胞反而更加活躍，試圖修復自己並讓「主人」復活。

綜合外媒報導，華盛頓州大學（University of Washington，UW）與阿拉巴馬州大的研究報告顯示，科學家從班馬魚與老鼠的測試中證實了上述說法，並認為這種現象也發生在人類。「當有機體死亡時，並不是所有細胞也都死亡」，華盛頓大學微生物學教授諾伯博士（Peter A Noble）說，「有一些細胞仍然存活，並試圖修復自己，特別是幹細胞。」

研究小組指出，不同細胞有不同的壽命、分裂週期與對極端環境的承受力。他們發現在人死後數日，人體內仍有細胞分裂、基因轉錄（gene transcription）的狀況發生，有如抗拒死亡般試圖「喚回」主人。

點評：其實小編看了以後反而覺得毛毛的，「細胞們試圖自我修復並讓人體復活」，聽起來超像殭屍片的情節啦！



