| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
年前修修臉 美學心指標
 首頁 > 國際

「死後生命」真的存在！ 部分細胞努力想「復活」

科學家證實「死後生命」的存在。（示意圖，擷取自網路）

2017-01-27  14:25

〔即時新聞／綜合報導〕死亡以後的世界，向來是人們最忌諱卻也最渴望知曉的禁地。最近一個開創性的研究報告顯示，人死後並不是所有細胞都隨著死去，有很多細胞反而更加活躍，試圖修復自己並讓「主人」復活。

綜合外媒報導，華盛頓州大學（University of Washington，UW）與阿拉巴馬州大的研究報告顯示，科學家從班馬魚與老鼠的測試中證實了上述說法，並認為這種現象也發生在人類。「當有機體死亡時，並不是所有細胞也都死亡」，華盛頓大學微生物學教授諾伯博士（Peter A Noble）說，「有一些細胞仍然存活，並試圖修復自己，特別是幹細胞。」

研究小組指出，不同細胞有不同的壽命、分裂週期與對極端環境的承受力。他們發現在人死後數日，人體內仍有細胞分裂、基因轉錄（gene transcription）的狀況發生，有如抗拒死亡般試圖「喚回」主人。

點評：其實小編看了以後反而覺得毛毛的，「細胞們試圖自我修復並讓人體復活」，聽起來超像殭屍片的情節啦！


廣告
  • 未來的科技是否能讓人死而復生呢？（擷取自《BBC》）

    未來的科技是否能讓人死而復生呢？（擷取自《BBC》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 基因 幹細胞 復活 最新研究 死後復生 殭屍 網搜
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【除夕】圍爐食譜
百道年菜✧道道精采
團圓好菜✧澎派海味
過年必吃✧長年菜
新年拜這些用意是...
轉寄

標題：「死後生命」真的存在！ 部分細胞努力想「復活」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月27日‧星期五‧丙申年臘月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.