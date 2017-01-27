川普嗆不付圍牆費就別來 墨總統取消訪美

墨西哥總統潘尼亞．尼托（Enrique Pena Nieto）。（美聯社）

2017-01-27 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前簽署行政命令，決定在美國、墨西哥邊境興建圍牆，並要求墨西哥出錢。此舉引發墨西哥國內民情激憤，墨西哥總統潘尼亞．尼托（Enrique Pena Nieto）順應民意，取消原定下週二（31日）訪美與川普會面。

綜合外媒報導，川普26日在推特上對美墨圍牆經費問題，下了最後通牒：「這牆有迫切的需要，若墨國不願買單，那它最好取消那場即將到來的會晤」。潘尼亞．尼托對川普言論表示遺憾，指出「我已說過，現在再說一次：墨國將不會為此付任何錢」。

外媒指出，墨西哥民眾痛批川普霸道、任性。潘尼亞．尼托取消與川普的會面，他在推特表示，已知會白宮，他不參加與川普的會面，但也重申願意和美國合作，達成有利於兩國的協定。

報導指出，川普對此回應：「除非墨西哥帶著尊重，公平對待美國，否則這類會議將徒勞無功，我想走一條不一樣的路。我別無選擇。」川普也指出，取消會談是兩國共同決定。

同時，川普還發動了新的「威脅」，川普發言人指出，川普打算對墨西哥課徵20%貨物進口稅，做為興建美墨圍牆的經費。