快訊自製氣泡水 讓過年變時尚
川普嗆不付圍牆費就別來 墨總統取消訪美
2017-01-27 10:28
墨西哥總統潘尼亞．尼托（Enrique Pena Nieto）。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前簽署行政命令，決定在美國、墨西哥邊境興建圍牆，並要求墨西哥出錢。此舉引發墨西哥國內民情激憤，墨西哥總統潘尼亞．尼托（Enrique Pena Nieto）順應民意，取消原定下週二（31日）訪美與川普會面。
綜合外媒報導，川普26日在推特上對美墨圍牆經費問題，下了最後通牒：「這牆有迫切的需要，若墨國不願買單，那它最好取消那場即將到來的會晤」。潘尼亞．尼托對川普言論表示遺憾，指出「我已說過，現在再說一次：墨國將不會為此付任何錢」。
外媒指出，墨西哥民眾痛批川普霸道、任性。潘尼亞．尼托取消與川普的會面，他在推特表示，已知會白宮，他不參加與川普的會面，但也重申願意和美國合作，達成有利於兩國的協定。
報導指出，川普對此回應：「除非墨西哥帶著尊重，公平對待美國，否則這類會議將徒勞無功，我想走一條不一樣的路。我別無選擇。」川普也指出，取消會談是兩國共同決定。
同時，川普還發動了新的「威脅」，川普發言人指出，川普打算對墨西哥課徵20%貨物進口稅，做為興建美墨圍牆的經費。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 《桃色風暴》童仲彥 退出民進黨 邱惠美 離開獅子會
- 年輕世代要求 18趴6年退場可能提前
- 美女賣「聲」叩客 地下期貨海撈2億
- 踏板載娃擋視線 女騎士擦撞行人判刑
- 抱汽油桶嗆自焚 毒蟲險拉媽媽陪葬
- 景氣穩定回溫 連亮6個月綠燈
- 男神突襲巴黎 強碰G-DRAGON
- 屏東彩迷特尾樂 8000倍削海
- 思嘉摘下婚戒 與第二任老公分居
- 國民黨黨員出生地選項 還有中國35省
- 退休言之過早 建仔續拚大聯盟
- 王金平：年改 國民黨團不致焦土杯葛
- 魏少飛越大鳥 60次大三元
- 台南T-Bike 今增12處租賃站
- 自由廣場》總統府來函
- 八三夭揮毫拜年 霸天返鄉辦簽名會
- 逢甲商圈停車 收費上限300元
- 高市街頭槍擊案主嫌落網 起出槍彈送辦
- 獵人打獵遭槍射眼 送醫傷重不治
- 舊愛們幸福放閃 邱澤以後盡量公開戀人
- 《春節》好特別的紅包袋 送禮也有新創意
- 民進黨民調：逾七成支持今年完成年金改革
- 便宜喇叭放洗車廠 竟被BMW男順手偷走
- 今到初二溫暖晴朗 初三轉濕冷
- 口對鼻救毛小孩 勇消當救自己娃
- 為了見中島美嘉 艾怡良癡等2小時
- 一朗娃娃不「衣」樣 水手送成雙
- 米非爆料舒米恩 床戲真做
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT criticizes labor law, cites price increases
- 不老男神！ 費德爾殺進冠軍戰
- 詹姆斯大三元 表弟壞了好心情
- 高鐵沒Wi-Fi 政院:世大運前就會提供
- 林志傑返鄉 老隊友也討拍
- 現身抗議黃之鋒現場 四海幫主楊德昀︰只是找人
- 川普讚水刑有效 傳將下令重啟黑牢
- 鄭文燦發福袋 為機捷通車打廣告
- 屏東琉璃吊橋、熱博 除夕都休園
- 當國手又加薪 羅國龍雙喜臨門
- 仲裁形同虛設 球星「薪」事難解
- 童仲彥新北聯絡處 竟然是邱惠美的家
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：川普嗆不付圍牆費就別來 墨總統取消訪美
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分