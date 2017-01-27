川普：墨總統取消訪美是雙方共同決定

2017-01-27 04:36

〔中央社〕針對墨西哥總統潘尼亞尼托取消下週訪美行，美國總統川普宣稱，這是他們的共同決定。

由於美墨對於誰將支付邊境圍牆經費存有歧見，潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）稍早透過推特表示，將不會參加原定31日與美國總統的工作會議。

美聯社報導，川普在費城對共和黨國會議員表示：「墨西哥總統和我自己同意取消原定下週舉行的會談。」

川普說：「除非墨西哥帶著尊重公平對待美國，否則這類會議將徒勞無功，而我想走不一樣的路。我別無選擇。」