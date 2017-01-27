快訊自製氣泡水 讓過年變時尚
美駐歐盟大使人選歐元瓦解說 歐盟反擊
2017-01-27 02:44
〔中央社〕對於美國駐歐盟大使熱門人選馬洛克日前接受訪問時大膽預測，歐元可能會在未來18個月內崩盤，歐元集團主席戴松布倫相當不以為然地回擊說，「聽多了」。
儘管美國尚未正式任命，但馬洛克（Ted Malloch）一直被視為是接任美國新任駐歐盟大使的熱門人選。他日前接受英國英國廣播公司（BBC）訪問時表示，他相信歐元將會下跌，所以會採取賣出歐元的立場。他並預估，歐元可能會在18個月內崩盤。
他的這項說法今天在布魯塞爾引發熱議。歐元集團財長今天正巧在布魯塞爾召開例行會議，對於馬洛克的說法，戴松布倫（Jeroen Dijsselbloem）相當不以為然。
戴松布倫對媒體表示，這已經是老掉牙的說法，過去4年他不斷聽到這樣的預言，但歐元區一直持續努力，讓貨幣聯盟更為壯大，所以如果新的駐歐盟大使這麼相信，只能「祝他好運」。
不過戴松布倫也對美國新行政團隊感到焦慮。他表示，歐盟現在只能靠自己，必須更好、更有效的共同努力，以解決自身問題。
主管經濟、財政與稅務、關稅事務的歐盟執行委員莫斯柯維奇（Pierre Moscovici）則認為，馬洛克的說法是「資訊不足的判斷」，歐元不會在18個月或是10年內瓦解，對於認為歐元已經崩盤的人，歐盟感到失望。
歐盟執委會發言人席納斯（Margaritis Schinas）也對馬洛克的說法嗤之以鼻。他引述歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）去年的講話指出，歐洲一體化已經由歷史佐證，每當危機顯現時，歐洲總會在放慢腳步的過程中找到解決之道。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- CIA解密/50年前 中共備60萬軍攻台
- 日自衛隊兵推 演練台海衝突
- 陸網民愛用川普名發假推文 開玩笑拜年
- 《中英對照讀新聞》D.C. hotels were expecting an inaugural booking frenzy. Instead they’ve got vacancies－華府飯店原本期待就職房熱潮。結果卻乏人問津
- 美F-35B飛抵日本
網友回應
熱門新聞
- 白狼乾女兒邱惠美 黑白、藍綠通吃
- 緊縮移民政策 川普真的要築牆了
- 3D海洋生物 進高捷鹽埕埔站
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 High-speed rail to get Wi-Fi service ahead of schedule
- 7748萬贓款一銀可聲請發還
- 與美重談NAFTA 墨嗆未取得優惠就退出
- NHK爆陽岱鋼不打經典賽！
- 3年前認識 張安樂：她很善良
- 陳建仁再繪圖︰懸崖勒馬救年金
- 惹女朋友生氣 他的下場超淒涼……
- 社論》為何連基本盤也鬆動了？
- 保持美國偉大 4年後競選口號 川普申請商標
- 謝金晶包場挺豬哥亮大釣哥
- 過年去哪玩？來逛特色3C店
- 入黨暴增 逾5萬人排隊 洪︰嚴審
- 迷姦花美男致死 男模之狼重判12年
- 串連台北燈節 大同、中山區點燈
- MLB》還沒圓大聯盟夢 23歲投手意外失明退休
- 天甯戀恐逆轉 許瑋甯被爆京都約會王柏傑
- 除夕白天回溫晴朗 初三起北、東北部轉涼有雨
- 澳網》蠻牛轟下重砲手 完美復仇
- 過年追劇 OTT帶動電視盒買氣大爆發
- 南投草屯農會告媒體 雲林東勢農會將被停權
- 大福彩頭獎連40摃
- 獅新守護神 經典賽後報到
- 葉菊蘭 接任台灣觀光協會會長
- 美議員要川普履諾「將中國列匯率操縱國」
- 增進交流 民進黨設新住民委員會
- 新營火車站後站 6月動工
- 盜一銀8327萬 3車手輕判5年
- 年後試辦解決龜速車 雪隧最慢70公里
- 奇美博物館 傳遞好信息
- 步訓部實戰演練賀隊慶 家屬喊過癮
- 首艘電力渡輪上路 幾乎無噪音
- 澳網》迪米特洛夫「長大了」 首度晉4
- 品冠加拿大還願 蜜月得子讚福地
- （影音）林真亦ㄍㄧㄥ5個月 殺青撩落去讓你透視
- 「68789003」趕快對發票 抱著千萬好過年
- 禽流感疫情不斷 火雞也中鏢
- 美秀一聲令下 《健忘》雙帥賣命搖落去
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美駐歐盟大使人選歐元瓦解說 歐盟反擊
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分