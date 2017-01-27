美駐歐盟大使人選歐元瓦解說 歐盟反擊

2017-01-27 02:44

〔中央社〕對於美國駐歐盟大使熱門人選馬洛克日前接受訪問時大膽預測，歐元可能會在未來18個月內崩盤，歐元集團主席戴松布倫相當不以為然地回擊說，「聽多了」。

儘管美國尚未正式任命，但馬洛克（Ted Malloch）一直被視為是接任美國新任駐歐盟大使的熱門人選。他日前接受英國英國廣播公司（BBC）訪問時表示，他相信歐元將會下跌，所以會採取賣出歐元的立場。他並預估，歐元可能會在18個月內崩盤。

他的這項說法今天在布魯塞爾引發熱議。歐元集團財長今天正巧在布魯塞爾召開例行會議，對於馬洛克的說法，戴松布倫（Jeroen Dijsselbloem）相當不以為然。

戴松布倫對媒體表示，這已經是老掉牙的說法，過去4年他不斷聽到這樣的預言，但歐元區一直持續努力，讓貨幣聯盟更為壯大，所以如果新的駐歐盟大使這麼相信，只能「祝他好運」。

不過戴松布倫也對美國新行政團隊感到焦慮。他表示，歐盟現在只能靠自己，必須更好、更有效的共同努力，以解決自身問題。

主管經濟、財政與稅務、關稅事務的歐盟執行委員莫斯柯維奇（Pierre Moscovici）則認為，馬洛克的說法是「資訊不足的判斷」，歐元不會在18個月或是10年內瓦解，對於認為歐元已經崩盤的人，歐盟感到失望。

歐盟執委會發言人席納斯（Margaritis Schinas）也對馬洛克的說法嗤之以鼻。他引述歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）去年的講話指出，歐洲一體化已經由歷史佐證，每當危機顯現時，歐洲總會在放慢腳步的過程中找到解決之道。