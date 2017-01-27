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川普將召開上任後首場記者會 接受提問

2017-01-27  01:44

〔中央社〕美國總統川普明天將舉行上任後首場記者會，與來訪的英國首相梅伊（Theresa May）一起召開。

法新社報導，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）今天說，雙方會面後將連袂出席記者會，川普將接受記者提問。

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