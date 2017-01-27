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川普嗆聲圍牆付費 墨西哥總統取消訪美

2017-01-27  01:28

〔中央社〕墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）今天表示，由於美國總統川普透過推特指墨國若不支付他提議的邊境圍牆經費，就應該取消訪美之行，他已放棄會晤川普的計畫。

路透社報導，潘尼亞尼托在推特指出：「我方今早通知白宮，我將不會參加原定下週二（31日）與美國總統的工作會議。」

潘尼亞尼托說，墨西哥重申，願和美國合作，達成有利於兩國的協定。

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