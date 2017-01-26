川普最後通牒：若墨國不付錢築牆 總統別來華府

川普簽署在美墨邊境築牆的行政命令。（美聯社）

2017-01-26 23:12

〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國總統川普今日（26）在推特最墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）下最後通牒，如果墨國拒絕付錢築牆，就「最好取消」訪華府的行程。

川普在推特寫道，「美國對墨西哥的貿易逆差為600億美元，北美自由貿易協定（NAFTA）打從一開始就是一面倒的貿易，大量的工作和公司都蒸發了。」

川普也說，「如果墨西哥不願支付這道迫切需要的牆，那最好取消即將到來的會面。」

保守派國家行動黨（NationalAction Part）的2018年總統大選可能候選人札瓦拉（Margarita Zavala）推文表示，「造訪前宣布圍牆的消息，就是公開污辱墨西哥」，並呼籲潘尼亞尼托取消與川普見面，「別往圍牆去」。