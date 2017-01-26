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日商製作迷你版川普人偶 搶女兒節商機
2017-01-26 20:39
日商Kyugetsu以美國新任總統川普揚起眉毛的模樣製作迷你版的川普人偶。（路透）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕旨在祈禱女孩健康、幸福的日本女兒節，最大的特色即擺放爭奇鬥艷的小人偶。日本傳統人偶製造商以美國新任總統川普揚起眉毛的模樣製作迷你版的川普人偶，搶攻女兒節商機。
路透報導，日商Kyugetsu今（26）日公布川普迷你人偶，一頭金髮的他身穿黑色和服，讓顧客驚訝不已。Kyugetsu每年製造4位具有影響力人物的玩偶，政治人物和運動員各兩名。Kyugetsu今年推出的政治人物人偶是川普以及首位女性東京都知事小池百合子。
一名來自美國俄亥俄州、正採買一組人偶送給剛出生的女兒的女性遊客表示，川普去年選總統時對女性的發言，讓她覺得購買川普人偶實在不合適。
Kyugetsu的資深副總裁横山久俊解釋，大家的確在川普貶低女性言論上多有齟齬，「但是我們製造川普人偶，就是希望他讓世界更加美好。」
去年該公司也製作希拉蕊人偶，期望希拉蕊將成為2016的「新領袖」之一，但是去年11月8日敗給川普。
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