| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
自製氣泡水 讓過年變時尚
 首頁 > 國際

日商製作迷你版川普人偶 搶女兒節商機

日商Kyugetsu以美國新任總統川普揚起眉毛的模樣製作迷你版的川普人偶。（路透）

2017-01-26  20:39

〔編譯周柏憲／綜合報導〕旨在祈禱女孩健康、幸福的日本女兒節，最大的特色即擺放爭奇鬥艷的小人偶。日本傳統人偶製造商以美國新任總統川普揚起眉毛的模樣製作迷你版的川普人偶，搶攻女兒節商機。

路透報導，日商Kyugetsu今（26）日公布川普迷你人偶，一頭金髮的他身穿黑色和服，讓顧客驚訝不已。Kyugetsu每年製造4位具有影響力人物的玩偶，政治人物和運動員各兩名。Kyugetsu今年推出的政治人物人偶是川普以及首位女性東京都知事小池百合子。

一名來自美國俄亥俄州、正採買一組人偶送給剛出生的女兒的女性遊客表示，川普去年選總統時對女性的發言，讓她覺得購買川普人偶實在不合適。

Kyugetsu的資深副總裁横山久俊解釋，大家的確在川普貶低女性言論上多有齟齬，「但是我們製造川普人偶，就是希望他讓世界更加美好。」

去年該公司也製作希拉蕊人偶，期望希拉蕊將成為2016的「新領袖」之一，但是去年11月8日敗給川普。

廣告
  • Kyugetsu今年推出的政治人物人偶是川普（左）以及首位女性東京都知事小池百合子（右）。（路透）

    Kyugetsu今年推出的政治人物人偶是川普（左）以及首位女性東京都知事小池百合子（右）。（路透）

  • 去年Kyugetsu製作希拉蕊人偶（右），期望她能成為2016的「新領袖」之一。（路透）

    去年Kyugetsu製作希拉蕊人偶（右），期望她能成為2016的「新領袖」之一。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 女兒節 川普
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤奶油蘑菇小牛肉
總舖師✧圍爐好菜
泡乾貨要用熱水？
年前的流理台清潔術
轉寄

標題：日商製作迷你版川普人偶 搶女兒節商機


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月26日‧星期四‧丙申年臘月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.