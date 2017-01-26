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澳洲國慶日 萬人上街要求更改日期
2017-01-26 21:39
1月26日是澳洲的國慶日，卻有數萬澳洲民眾選在今（26）日上街遊行、抗議，要求澳洲政府更改國慶日的日期。（圖擷取自@GlenRHHW的推特）
〔即時新聞／綜合報導〕1月26日是澳洲的國慶日，數萬澳洲民眾選在今（26）日上街遊行、抗議，要求澳洲政府更改國慶日的日期；許多澳洲民眾指出，1月26日是白人抵達澳洲殖民的「入侵日」，是開啟弱勢原住民受難的日子，不應該當成「澳洲國慶日」。
綜合媒體報導，數萬澳洲民眾今日走上首都坎培拉、雪梨、墨爾本等街頭示威抗議，並要求澳洲政府更改國慶日的日期；民眾指出，澳洲原住民的祖先早在5萬年前就居住在澳洲，1月26日對原住民來說是「入侵日」，是英國殖民者在澳洲展開殘酷征服的日子，不應該當成「澳洲國慶日」。
雪梨地區今日的示威抗議爆發了零星的警民衝突，有1名男子被捕並有員警、抗議者受傷；澳洲各地的抗議活動大多則相當和平。澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）今日已公開否決更改澳洲國慶日的日期，滕博爾在坎培拉受訪時表示，「每個人都有權有自己的觀點，但我想多數的澳洲人接受1月26日為國慶日」。
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