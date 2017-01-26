韓商綁架撕票案 杜特蒂致歉：把惡警人頭送韓

2017-01-26 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕針對南韓商人遭菲律賓警察綁架撕票案，菲國總統杜特蒂（ Rodrigo Duterte）今（26）日為此事道歉，更放話會把惡警的頭送到南韓去。

綜合菲律賓媒體報導，杜特蒂今日視察新建火力發電廠時，向在場數位南韓僑民說，「我為你們同胞的死亡道歉，我們非常遺憾」。他可以保證，參與犯罪者會被關到監獄，被判最重刑罰。

杜特蒂還警告那些參與犯罪的人，將為自己的行為付出代價、受苦。他還說，涉案的警察最好是逃獄，其會因此受苦、被就地正法，杜特蒂還放話，想把犯案的惡警人頭送到南韓。

南韓商人池姓男子去年自宅附近被綁架，綁匪向家屬索要800萬元披索（約新台幣570萬元），在支付500萬元披索後，池男仍被撕票。而犯下該案的3人，有2人是警察。

今日杜特蒂道歉，是其首次對此事進行公開回應，這件醜聞涉及警察，其是他毒品戰爭中最重要的一環。