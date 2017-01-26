快訊自製氣泡水 讓過年變時尚
韓商綁架撕票案 杜特蒂致歉：把惡警人頭送韓
2017-01-26 22:07
〔即時新聞／綜合報導〕針對南韓商人遭菲律賓警察綁架撕票案，菲國總統杜特蒂（ Rodrigo Duterte）今（26）日為此事道歉，更放話會把惡警的頭送到南韓去。
綜合菲律賓媒體報導，杜特蒂今日視察新建火力發電廠時，向在場數位南韓僑民說，「我為你們同胞的死亡道歉，我們非常遺憾」。他可以保證，參與犯罪者會被關到監獄，被判最重刑罰。
杜特蒂還警告那些參與犯罪的人，將為自己的行為付出代價、受苦。他還說，涉案的警察最好是逃獄，其會因此受苦、被就地正法，杜特蒂還放話，想把犯案的惡警人頭送到南韓。
南韓商人池姓男子去年自宅附近被綁架，綁匪向家屬索要800萬元披索（約新台幣570萬元），在支付500萬元披索後，池男仍被撕票。而犯下該案的3人，有2人是警察。
今日杜特蒂道歉，是其首次對此事進行公開回應，這件醜聞涉及警察，其是他毒品戰爭中最重要的一環。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 童仲彥第一任妻子曾被痛毆6次 前女友穿紅衣上吊輕生
- MLB》新東家未定 王建民：沒大聯盟就回台灣
- 狂新聞第一名有譜？ 童仲彥給自己留言「了不起」
- 百年老廟企業化管理 關西太和宮電腦受理祭儀
- 今年經濟成長率 台經院上修
- 北市原民會主委 陳士章接任
- 經典賽》確定不打台灣隊 陽岱鋼回應了
- 年假來台玩空拍機 中國男子跌落水湳洞十三層遺址
- 過年習俗？秦昊曬照要伊能靜初一跪門口
- 童仲彥宣布退黨 妻李秀環這樣回應…
- 名嘴爆料邱惠美外號「三兩三」 竹聯幫主都曾被嚇走
- 國道最易壅塞9路段 替代道路資訊看這裡
- 禽流感疫情不斷 火雞也中鏢
- 興航雖解散 今年國內航線運能仍增1.2％
- 中壢民宅火警 幸無人受傷
- 家暴重傷形象 童仲彥宣布退出民進黨
- 李冰冰攜小男友放閃 超萌身高差成焦點
- 大學時就有暴力傾向？ 童仲彥政大女友慘被抓頭撞牆
- 舔中被轟不要回台用健保 劉樂妍：我還真的沒有很想回去
- 高雄「大港花火秀」今晚測試 令人驚豔不已
- 口對鼻救昏迷狗 獸醫：標準有效的急救
- 紐約地途》珍奶餐車闖紐約（中）
- 偏鄉童體驗「超級機器人」樂開懷
- 「社會真的好溫暖！」 遭竊彩券阿伯拿紅包掃陰霾
- 布吉納法索拒中國1.5兆元誘惑 立委：玩金錢外交的是中國 不是台灣
- （影音）Selina過年大嗑狂吐 學乖吃這道健康年菜
- 被成龍、童仲彥拖下水 李茂生嘆：當男人好辛苦
- 童仲彥新歡終於出聲：「他離婚前不會在一起」
- 毛豬拍賣封市 量少價漲約1成5
- 吳宗憲大合解周董？唱歌釋善意
- 過年走春去 慈濟邀民眾「迎心年」
- 大浪吞噬 7千萬漁船毀了
- 大愛！她捐腎臟 救親人也救別人
- 全民抓Uber! 小黃工會送350份檢舉
- 湯姆漢克兒拍片出包 凱文史貝西爆粗怒嗆
- 台灣香蕉研究所︰催熟香蕉 有3種方式
- 「68789003」趕快對發票 抱著千萬好過年
- 國民黨高市黨部賀歲謝「雞力」 主委吞7顆生蛋
- 年金改革 綠民調：70.4％民眾支持今年內完成
- 撞球好手染毒被逮 老父悲痛難過
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：韓商綁架撕票案 杜特蒂致歉：把惡警人頭送韓
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分