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歐洲阿嬤舔眼球治病 每次要價330
2017-01-26 19:40
歐洲老嫗哈娃已高齡80歲，不願退休的她創業舔眼球替他人「治病」。（圖擷自每日郵報）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕歐洲一名老婦人不願放慢腳步、享受退休生活，她決定開始創業。但奇特的是，她以舌頭舔他人眼球「治病」，要價10歐元（約台幣330）。
每日郵報報導，80歲的老嫗哈娃（Nana Hava）居住於塞爾維亞鄰國的波士尼亞與赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina），自稱是全世界唯一用舌頭治癒病患的人。
據報導，哈娃用酒精消毒舌頭後，用舌頭移除病患眼球裡的煤灰、金屬碎屑、以及卡在眼球的玻璃。哈娃說，她和一位名字也叫哈娃的人學的。
哈娃說，「不幸的是，我不能將這項治療法傳給後代，因為我的孩子覺得把舌頭放到別人的眼球實在太噁心。」有人對哈娃說，哈娃死後舌頭會被割下，如此一來可繼續治療村民。
哈娃說，她已經治療過超過5000位病患，甚至有遠道而來的美國人和俄國人，而哈娃大多數的病患先嘗試過傳統療法後再找上她。
哈娃自豪，「很多病患說，現代的藥好像沒用。」
哈娃不向失業者和生活困頓者收錢，除此之外，「我的服務費通常大概收10歐元。」
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