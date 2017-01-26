為商貿棄尊嚴?末代港督:英恐背棄對港承諾

2017-01-26 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕今年是香港主權從英國移交給中國的第20年。末代香港總督彭定康指出，英國為了和中國做生意，可能會「出賣尊嚴」，背棄對香港的承諾，直說英國令這一代爭取香港民主的人士失望。

《BBC中文網》報導，彭定康在接受《BBC》節目訪問時說，英國政府沒有明確維護香港，在港主權移交時簽署的中英聯合聲明，原用意是英國政府會維護香港的權利至2047年，但「你不太覺得英國政府有真正遵守承諾及責任」。

彭定康表示，英國為了和中國做生意，可能會背棄對香港的承諾。「只能在政治上向中國叩頭，才能與中國進行貿易的說法都是胡言亂語。」他指出，這完全是胡扯，可笑、滑稽的原因。

他說，「我擔心，有人準備出賣尊嚴去換取一些從未實現的貿易協議。我認為這樣是災難性的。假如這真的成真，我們將向世界代表甚麼？」

報導指出，2014年發生的雨傘運動雖然引起世界關注，但北京沒有作出任何讓步。彭定康強烈認為，英國政府讓這一代示威者的父母失望，「假如我們再次令這些孩子失望的話，這樣會是悲劇。」