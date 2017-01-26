快訊自製氣泡水 讓過年變時尚
為商貿棄尊嚴?末代港督:英恐背棄對港承諾
2017-01-26 20:17
〔即時新聞／綜合報導〕今年是香港主權從英國移交給中國的第20年。末代香港總督彭定康指出，英國為了和中國做生意，可能會「出賣尊嚴」，背棄對香港的承諾，直說英國令這一代爭取香港民主的人士失望。
《BBC中文網》報導，彭定康在接受《BBC》節目訪問時說，英國政府沒有明確維護香港，在港主權移交時簽署的中英聯合聲明，原用意是英國政府會維護香港的權利至2047年，但「你不太覺得英國政府有真正遵守承諾及責任」。
彭定康表示，英國為了和中國做生意，可能會背棄對香港的承諾。「只能在政治上向中國叩頭，才能與中國進行貿易的說法都是胡言亂語。」他指出，這完全是胡扯，可笑、滑稽的原因。
他說，「我擔心，有人準備出賣尊嚴去換取一些從未實現的貿易協議。我認為這樣是災難性的。假如這真的成真，我們將向世界代表甚麼？」
報導指出，2014年發生的雨傘運動雖然引起世界關注，但北京沒有作出任何讓步。彭定康強烈認為，英國政府讓這一代示威者的父母失望，「假如我們再次令這些孩子失望的話，這樣會是悲劇。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 童仲彥第一任妻子曾被痛毆6次 前女友穿紅衣上吊輕生
- MLB》新東家未定 王建民：沒大聯盟就回台灣
- 狂新聞第一名有譜？ 童仲彥給自己留言「了不起」
- 百年老廟企業化管理 關西太和宮電腦受理祭儀
- 今年經濟成長率 台經院上修
- 北市原民會主委 陳士章接任
- 經典賽》確定不打台灣隊 陽岱鋼回應了
- 年假來台玩空拍機 中國男子跌落水湳洞十三層遺址
- 過年習俗？秦昊曬照要伊能靜初一跪門口
- 童仲彥宣布退黨 妻李秀環這樣回應…
- 名嘴爆料邱惠美外號「三兩三」 竹聯幫主都曾被嚇走
- 國道最易壅塞9路段 替代道路資訊看這裡
- 禽流感疫情不斷 火雞也中鏢
- 興航雖解散 今年國內航線運能仍增1.2％
- 中壢民宅火警 幸無人受傷
- 家暴重傷形象 童仲彥宣布退出民進黨
- 李冰冰攜小男友放閃 超萌身高差成焦點
- 大學時就有暴力傾向？ 童仲彥政大女友慘被抓頭撞牆
- 舔中被轟不要回台用健保 劉樂妍：我還真的沒有很想回去
- 高雄「大港花火秀」今晚測試 令人驚豔不已
- 口對鼻救昏迷狗 獸醫：標準有效的急救
- 紐約地途》珍奶餐車闖紐約（中）
- 偏鄉童體驗「超級機器人」樂開懷
- 「社會真的好溫暖！」 遭竊彩券阿伯拿紅包掃陰霾
- 布吉納法索拒中國1.5兆元誘惑 立委：玩金錢外交的是中國 不是台灣
- （影音）Selina過年大嗑狂吐 學乖吃這道健康年菜
- 被成龍、童仲彥拖下水 李茂生嘆：當男人好辛苦
- 童仲彥新歡終於出聲：「他離婚前不會在一起」
- 毛豬拍賣封市 量少價漲約1成5
- 吳宗憲大合解周董？唱歌釋善意
- 過年走春去 慈濟邀民眾「迎心年」
- 大浪吞噬 7千萬漁船毀了
- 大愛！她捐腎臟 救親人也救別人
- 全民抓Uber! 小黃工會送350份檢舉
- 湯姆漢克兒拍片出包 凱文史貝西爆粗怒嗆
- 台灣香蕉研究所︰催熟香蕉 有3種方式
- 「68789003」趕快對發票 抱著千萬好過年
- 國民黨高市黨部賀歲謝「雞力」 主委吞7顆生蛋
- 年金改革 綠民調：70.4％民眾支持今年內完成
- 撞球好手染毒被逮 老父悲痛難過
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：為商貿棄尊嚴?末代港督:英恐背棄對港承諾
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分