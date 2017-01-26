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擬設敘利亞安全區 俄要美考慮「後果」

敘利亞大城阿勒坡成功收復，歷經大大小小的戰事後市容殘破不堪。（法新社）

2017-01-26  19:17

〔編譯周柏憲／綜合報導〕川普25日接受媒體訪問時承諾，「勢必在敘利亞為難民建立安全區」，媒體預計川普本週簽署相關行政命令草案。克里姆林宮今日（26）回應，希望美方考慮所有可能發生的後果和風險，以免破壞現狀。

美聯社、俄國塔斯社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）強調，美國得「通盤考量一切的可能後果」，「別把難民的情況弄得更糟，這點非常重要。」，塔斯社特別寫道，培斯科夫說美國沒跟俄國商量，就逕自宣布這項決定。

川普25日向美國廣播公司（ABC）表示，歐洲讓數百萬難民進入德國和其他歐洲國家是一大錯誤，「我不想讓這樣的事情在美國重演。」

美聯社指出，川普和希拉蕊在競選期間接提出在敘國設置安全區的政見；歐巴馬政府在多年前已考慮過此案但最終作罷，俄國在敘利亞的空襲行動是部分原因。

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