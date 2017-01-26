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俄國研發最強電磁砲 號稱時速1萬公里、「無堅不摧」

俄羅斯科研團隊研發出發射秒速3公里（時速1.08萬公里）的電磁砲，並號稱該款電磁砲的威力可擊穿世上所有裝甲。（圖擷取自Mail Online）

2017-01-26  20:04

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯科研團隊日前成功完成「最強電磁砲」的測試，研發出發射秒速3公里（時速1.08萬公里）的電磁砲，並號稱該款電磁砲的威力足夠「擊穿世上所有裝甲」。

綜合媒體報導，位於莫斯科沙圖拉（Shatura）的高溫實驗室，日前成功完成「電磁砲」（Railgun）的測試；該款電磁砲將15公克重的塑膠子彈以秒速3公里發射，直接擊穿數公分厚的鋁板，威力相當驚人。高溫實驗室的成員薛爾波夫（Alexei Shurpov）透露，「我們還在研發秒速可達4.5公里的電磁砲」。

俄羅斯科研團隊並未表明會如何將電磁砲應用於軍事上，但電磁砲是20世紀後期多國爭相發展的新型武器；電磁炮完全使用電力擊發，相較於火砲、導彈，擊發成本低，缺點則是擊發時要消耗大量的電力，且砲彈本身缺乏動力系統，擊發後速度會受到空氣阻力的影響而急速下降。

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  • 俄羅斯科研團隊測試「電磁砲」，將15公克重的塑膠子彈以秒速3公里發射，直接擊穿數公分厚的鋁板，威力相當驚人。（圖擷取自Mail Online）

    俄羅斯科研團隊測試「電磁砲」，將15公克重的塑膠子彈以秒速3公里發射，直接擊穿數公分厚的鋁板，威力相當驚人。（圖擷取自Mail Online）

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標題：俄國研發最強電磁砲 號稱時速1萬公里、「無堅不摧」


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