川普上任後 美俄仍無直接溝通管道

2017-01-26 18:14

〔編譯周柏憲／綜合報導〕在歐巴馬政府時代，俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）即公開表示，俄國與美國「幾乎所有層級」的對話管道已凍結，也期待川普對俄國的態度可能更具建設性。儘管如此，競選時不斷向俄羅斯送秋波的美國新任總統川普，上任後並未立即與俄國恢復直接溝通管道。

路透報導，培斯科夫今日（26）在記者會上表示，目前美、俄政府各層級的溝通管道尚未建立。

培斯科夫也說，「例行的外交工作正在進行，我們駐華府的大使館正在運作，正與美國國務院的對應單位持續聯絡。」