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金正恩阿公為壯陽 每天吃2頓這個...

2017-01-26  18:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國中情局（CIA）最新解密的文件指出，北韓領導人金正恩的祖父、已故領導人金日成，因為相信狗肉可以壯陽，要求每天的早餐和晚餐都要吃狗，這也讓他晚年身材發福。

《每日郵報》報導，金日成是北韓第一位領導人，自1948年起掌權至1994年逝世。CIA在1951年的文件顯示，北韓人相信狗肉可以壯陽，金日成因此每天都要吃2次狗肉，而他最喜歡狗肉搭配雞肉一起烹調。

該文件還顯示，金日成和員工關係良好，偶爾會走進廚房和廚師討論如何烹煮、擺盤，烹飪還是金日成的愛好。金日成不喜歡魚和蔬菜，每頓飯都配上混合印度小米的米飯。

報導指出，目前北韓人仍食用狗肉，去年金正恩還指狗肉是「超級食物」，北韓當局稱，比起雞鴨豬牛，狗肉有更豐富的維生素。

北韓政府還表示，為了增加狗肉的風味，狗必須被毆打死亡，其毛皮應該在燒烤前去除。南韓許多動保人士抗議這種做法。

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  • 北韓已故領導人金日成，因為相信狗肉可以壯陽，要求每天的早餐和晚餐都要吃狗，這也讓他晚年身材發福。（圖擷取自《每日郵報》）

    北韓已故領導人金日成，因為相信狗肉可以壯陽，要求每天的早餐和晚餐都要吃狗，這也讓他晚年身材發福。（圖擷取自《每日郵報》）

  • 金正恩去年指狗肉是「超級食物」。（美聯社）

    金正恩去年指狗肉是「超級食物」。（美聯社）

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相關關鍵字： 北韓 壯陽 狗肉 金日成 金正恩
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