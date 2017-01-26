俄航母駛經英吉利海峽 英海軍緊盯被譏作秀

俄航母庫茲涅佐夫號。（美聯社）

2017-01-26 17:50

〔編譯周柏憲／綜合報導〕因加劇敘利亞內戰而有「恥辱之鑑」（ship of shame）之稱的俄國航母「庫茲涅佐夫號（Admiral Kuznetsov）」，駛經英吉利海峽回俄國。英國當局在當地時間25日派遣皇家空軍颱風戰鬥機、皇家海軍護衛艦「護送」航母，卻引來俄國酸言酸語。

路透、CNN報導，英國國防大臣法倫批評，「我們正在緊盯潛伏回俄的庫茲涅佐夫號，這艘恥辱之鑑的任務，只是讓敘國人民更加痛苦」，法倫也強調英國部隊以「人力」的方式緊盯行經英吉利海峽的俄軍，以保衛英國國安。

庫茲涅佐夫號結束敘利亞的空襲任務、並在12月成功協助收復敘國大城阿勒坡後打道回府。敘國6年內戰烽火不斷，估計造成40萬人身亡。

俄國國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）直批英國皇家軍隊在「作秀」，「首先，俄國艦艇才不需要這種無意義的護衛服務」，「再者，我建議法倫先生，應該把注意力放在英國海軍上，尤其自從英國媒體最近報導的內容之後。」

路透指出，科納申科夫指的是英國海軍將飛彈射歪、原瞄準非洲卻轉彎射向美國一事。