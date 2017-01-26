川普嗆抓選舉舞弊 結果抓到自己人
2017-01-26 17:06
〔編譯張沛元／綜合報導〕美國新總統川普才大嗆要對去年總統大選的選民舞弊展開調查，特別是同時在兩個州登記為選民以便投票的「非法」情況，結果跟川普結下樑子的美國有線電視新聞網（CNN）馬上踢爆，川普提名的財政部長努勤與愛將巴農，都同時在兩個州登記投票。
根據CNN取得的書面文件，前高盛集團銀行家努勤同時在紐約州與加州登記為選民，而且皆有效；努勤最後一次在紐約州投票是2008年，最後一次在加州投票是去年共和黨黨內初選。目前還不清楚努勤是在哪裡投下總統大選的選票。洛杉磯郡的選務官員表示，去年11月總統大選的選民登記資料尚未更新。
僅管美國法律禁止在多州投票，但同時在多州登記為選民並不違法；不過，川普25日在推特中卻大張旗鼓表示要調查選舉舞弊，包括在兩個州登記投票的「非法」選民。
此外，CNN稍早已證實，極右派媒體人出身的白宮首席策士巴農，也同時在紐約州紐約市以及佛羅里達州薩拉索塔郡登記投票。薩拉索塔郡選務官員25日表示，他們在向紐約市確認巴農在紐約市登記投票後，已將巴農自薩拉索塔郡選民名冊中撤下。
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