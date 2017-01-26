驚險一瞬間！ 10歲童衝浪撞上大白鯊

澳洲1名10歲男童日前到海灘衝浪，與一條鯊魚擦肩而過。（美聯社）

2017-01-26 17:53

〔即時新聞／綜合報導〕衝浪衝到一半竟與鯊魚擦肩而過？澳洲1名10歲男童日前到海灘衝浪，他的父親則在岸上為他拍照，沒想到竟意外拍下驚險畫面。

《每日郵報》報導指出，這對父子是在週二時於澳洲新南威爾斯省的薩穆蘭海灘（Samurai Beach）進行衝浪活動，當時已接近傍晚，10歲的艾登（Eden Hasson）想趁著天黑前再衝幾次，衝浪過程間感覺到有撞到「東西」，只是當下以為是海藻，並未放在心上。

但對在岸上拍攝愛子英姿的克里斯（Chris Hasson）來說，感受卻截然不同，當他把照片放大，想確認水中的陰影是什麼時，竟發現是一條長約3公尺的大白鯊，當時那條鯊魚就從艾登的滑板下游過，讓克里斯直呼實在太驚險。

當時男童的父親在岸上為他拍照，沒想到竟意外拍下驚險畫面。（美聯社）