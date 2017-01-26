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輔大性侵學姐案 男學生判刑3年半 自製氣泡水 讓過年變時尚
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「以火攻火」回擊IS 川普讚水刑有效

美國總統川普以「保衛我國安全」為由支持水刑。（美聯社）

2017-01-26  15:46

〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國新任總統川普批評恐怖份子對無辜人民施以極刑，以「保衛我國安全」為由支持水刑，並讚水刑有效，「我們得以火攻火。」

川普向美國廣播公司（ABC）表示，美國刑求方式和中東恐怖份子的激進手段根本不屬同一個層次，「他們濫射、斬斷我國和他國人民的項上人頭，他們只因中東地區正好有位基督教者就砍頭，IS正在幹一些從中世紀以來人們沒聽聞過的事。在此同時，我對水刑還有什麼強烈的感覺嗎？」

川普說，「他們砍頭、錄製畫面，並且放送全世界，我們依然不被允許採取任何作為嗎？」川普曾向情報單位最高階層詢問，刑求是否有效，他得到的答案是「當然，確實有效。」川普也表示，「我認為它（水刑）真的有用。」

川普表示，將向國防部長馬提斯（James Mattis）、以及中情局長龐皮歐（Mike Pompeo）諮詢，並在合法的範疇下對抗激進主義。

前中情局局長潘內達（Leon Panetta）批評，這是「一份嚴重的錯誤，讓刑求技巧開倒車。」

根據英國廣播公司（BBC），將水倒在某人臉上以模擬溺水，此為水刑；這項偵訊技巧是刑求的一種形式，美國禁用此刑。

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