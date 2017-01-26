民主退步！ 英智庫：美國是「有缺陷民主」

2017-01-26 15:41

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據英國經濟學人智庫（EIU）公佈的最新報告，「民主老大哥」美國的民主程度已開始退步，如今已屬於「有缺陷的民主」（Flawed Democracy）。

經濟學人智庫每年都會發表全球民主指數，根據一國的「政治文化」、「公民權利」、「政府運作」、「政治參與」和「選舉過程與多元性」」等5大指標做分級。

全球國家被分成4種級別，民主程度由高至低分別是：「完全民主」、「有缺陷的民主」、「混合體制」與「專制國家」。

在2015年，美國得分是8.05分，屬於「完全民主」國家。不過，2016年，美國得分降至7.98分，降級為「有缺陷的民主」。

除了美國以外，經濟學人智庫也將日本、法國、南韓、印度和新加坡，列為2016年的「有缺陷的民主」國家。

一般認為，美國民主退步，是川普當選總統所致。然而，報告指出，美國已連續好幾年都在降至「有缺陷的民主」之邊緣，即使沒有2016年總統大選，美國民主得分也可能掉至8.00分以下。

報告顯示，美國民眾對於政府與民選官員的信任感降低，才是美國評分下修的主因。因此，川普入主白宮，可能是美國民主退步的結果，而非原因。