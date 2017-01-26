沒撿屍！ 泰司機載到爛醉女客 默默守護到凌晨
2017-01-26 15:29
〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名司機日前在娛樂場所載到一名喝到爛醉、不省人事的女乘客，該名司機決定等她酒醒，在大街上默默守護她到凌晨5點，才送女乘客回家。
《泰國世界日報》、「泰國網」報導，電機車司機拉查甘的日前在娛樂場所接到一名女乘客A女，她的女性友人交代拉查甘把她送到一捷運站旁的公寓、付了車錢後就離開了。
但A女喝得爛醉，出發後拉查甘決定先到附近超商買水，讓A女洗臉，清醒一下。沒想到A女還是爛醉不醒，更乾脆坐到大街上埋頭呼呼大睡，叫也叫不醒。
拉查甘形容A女面容姣好、皮膚白皙，街上有多名男子想接近她，拉查甘為了A女安全著想，不僅把這些人都趕走，還默默在一旁守護A女到凌晨5時對方酒醒，才把她送回家。
拉查甘將過程放到社群媒體與友人分享，說，「發文不為別的，只是想讓大家知道：雖然我長相凶狠，但卻心地善良」。
結果此事在網路傳開，不少網友都紛紛稱讚他「超級棒！這才是真正的男漢子」，並表示「女孩真幸運，遇到這樣的好人」，提醒A女以後就別喝太多了。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 簽署築牆命令 川普：今天起奪回美邊境控制權
- 陸客不來 日飯店APA老闆嗆：無損
- 亞冬會組委會：日本APA酒店將撤右翼書籍
- 川普27日會英相 梅伊：美英有望合作領導世界
- 實驗劑量多給100倍 英大學險害死學生判賠千萬
網友回應
熱門新聞
- 童仲彥第一任妻子曾被痛毆6次 前女友穿紅衣上吊輕生
- MLB》新東家未定 王建民：沒大聯盟就回台灣
- 7748萬贓款一銀可聲請發還
- 《自由廣場》台灣灘造島 vs. 國際領土
- NBA》3件小事情 詹皇怒吞6年來最慘戰績
- 台灣香蕉研究所︰催熟香蕉 有3種方式
- 我盼合作推5+2產業 英正面回應
- 川普批環保失控 復建兩爭議油管
- 桃園春節漁產蔬菜價格正常 應景水果漲1倍
- 童仲彥宣布退黨 妻李秀環這樣回應…
- MLB》王建民離開後… 紐媒曝洋基的哀愁
- 辜成允案 檢約談晶華總座、交通部官員
- 強忍父喪3個月 邱澤消瘦現身尾牙
- 有川普撐腰 以色列又擴屯墾區
- 就是猛！保大警網5分鐘集結 毒嫌撞車插翅難飛
- 過年出國玩 這些傳染病要注意
- 過年習俗？秦昊曬照要伊能靜初一跪門口
- 53歲章小蕙變了 不再敗家無度
- 大學時就有暴力傾向？ 童仲彥政大女友慘被抓頭撞牆
- NBA》林書豪變髮圖強 盼新年一切好轉
- MLB》范屈拉瀕死遭打劫？ 驚悚事證曝光
- Fastball活廣告 恰恰、志綱來受訓
- Wonder Girls宣布解散 下月推告別作
- （影音）被虧敢不敢睜開眼睛 李榮浩爆氣：我他X睜到最大了
- 土銀董座︰房市僵局 至少還要半年
- 高雄燈會點燈 愛河試放煙火
- 獅新守護神 經典賽後報到
- 治牙的抉擇 醫師分析假牙或植牙選擇重點
- 白狼乾女兒邱惠美 黑白、藍綠通吃
- 劉樂妍舔中奪女一 「深藍女愛強國男」片酬曝光
- 寵物店火災 警消口對鼻CPR搶救毛小孩
- 毆妻童仲彥退黨 綠議員考慮質詢組分手
- 洪蓉全裸浴照慶生 I奶藏不住
- 惡鄰猛打15通電話檢舉賭博反被告 判刑5個月
- 與美重談NAFTA 墨嗆未取得優惠就退出
- 獨鍾大直 江丙坤7年砸5.6億買房
- 世大運》U23對決經典賽老大哥 春節後精彩開打
- 騎士未開大燈遭警攔查 意外查出大批毒品
- 塞車了！ 國1湖口、國3茄苳部分路段時速不到20公里
- 天甯戀恐逆轉 許瑋甯被爆京都約會王柏傑
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：沒撿屍！ 泰司機載到爛醉女客 默默守護到凌晨
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分