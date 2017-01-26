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沒撿屍！ 泰司機載到爛醉女客 默默守護到凌晨

2017-01-26  15:29

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名司機日前在娛樂場所載到一名喝到爛醉、不省人事的女乘客，該名司機決定等她酒醒，在大街上默默守護她到凌晨5點，才送女乘客回家。

《泰國世界日報》、「泰國網」報導，電機車司機拉查甘的日前在娛樂場所接到一名女乘客A女，她的女性友人交代拉查甘把她送到一捷運站旁的公寓、付了車錢後就離開了。

但A女喝得爛醉，出發後拉查甘決定先到附近超商買水，讓A女洗臉，清醒一下。沒想到A女還是爛醉不醒，更乾脆坐到大街上埋頭呼呼大睡，叫也叫不醒。

拉查甘形容A女面容姣好、皮膚白皙，街上有多名男子想接近她，拉查甘為了A女安全著想，不僅把這些人都趕走，還默默在一旁守護A女到凌晨5時對方酒醒，才把她送回家。

拉查甘將過程放到社群媒體與友人分享，說，「發文不為別的，只是想讓大家知道：雖然我長相凶狠，但卻心地善良」。

結果此事在網路傳開，不少網友都紛紛稱讚他「超級棒！這才是真正的男漢子」，並表示「女孩真幸運，遇到這樣的好人」，提醒A女以後就別喝太多了。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 泰國一名司機日前在娛樂場所載到一名喝到爛醉的女乘客，在大街上默默守護她到凌晨5點，才送女乘客回家。（圖取自《泰國世界日報》）

    泰國一名司機日前在娛樂場所載到一名喝到爛醉的女乘客，在大街上默默守護她到凌晨5點，才送女乘客回家。（圖取自《泰國世界日報》）

  • A女爛醉不醒，更乾脆坐到大街上埋頭呼呼大睡，叫也叫不醒。（圖取自「泰國網」）

    A女爛醉不醒，更乾脆坐到大街上埋頭呼呼大睡，叫也叫不醒。（圖取自「泰國網」）

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