川普27日會英相 梅伊：美英有望合作領導世界

英國首相梅伊27日將和川普會面，成為川普上任後第1個會晤的外國領袖；啟程前，梅伊在英國國會強調，美國、英國可以延續「特殊關係」，再度合作領導世界。（路透）

2017-01-26 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相梅伊27日將和美國總統川普會面，成為川普上任後第1個會晤的外國領袖；啟程前，梅伊在英國國會強調，美國、英國可以延續「特殊關係」，再度合作領導世界。

綜合媒體報導，英國首相梅伊25日在英國國會說明美英領導人會談的目標，強調美英兩國擁有「特殊關係」，可以開誠佈公的對話，並有機會再次合作領導世界；本次會談將尋求和美國達成貿易協定，確保促進英國的貿易和經濟。

梅伊26日啟程訪美，首站將前往美國費城出席美國共和黨的活動，並發表演說，當天的活動川普也將出席；27日梅伊將和川普在白宮正式會晤面談，會談重點包括英國脫歐、美英貿易協定、英國在北大西洋公約組織的地位等。

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