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94愛土豪？ 29歲女嫁92歲富豪

2017-01-26  15:08

〔即時新聞／綜合報導〕現在「忘年戀」已經不是多稀有的事，但某些人的動機可能不是出自於愛。來自中非尚比亞（Republic of Zambia）的29歲女子最近在網路上公布喜訊，她和年齡大他3倍的南非富豪結婚。雖然該女子稱是出於真愛，但卻遭到網友懷疑是為了脫貧。

綜合媒體報導，29歲夢巴（Charity Mumba）是在南非尋找新生活時認識92歲南非富豪葛魯夫斯（Peter Grooves），後來2人相戀，這段年齡相差63歲的「忘年戀」，夢巴稱是「生命中的最愛」。這項消息被當地報導後，引起輿論撻伐，許多人認為夢巴根本就是「愛錢」。

報導提到，許多尚比亞的女性為了脫貧，會到南非尋找富有的人。網友對這種戀愛方式批評，「這是尚比亞女性的恥辱...，然後吸光他的錢」、「現在的女性非常可悲，不知道如何去努力賺錢，但只要找到一個有錢老人，等到他快死了，然後繼承他的財產。」

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  • 29歲夢巴（右）與92歲南非富豪葛魯夫斯（左）結婚，遭到輿論撻伐。（圖擷取自太陽報）

    29歲夢巴（右）與92歲南非富豪葛魯夫斯（左）結婚，遭到輿論撻伐。（圖擷取自太陽報）

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