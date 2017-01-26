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身材好到太誇張！ 街頭正妹其實沒穿衣？

克萊恩沒穿上衣。（圖片取自每日郵報）

2017-01-26  14:41

〔即時新聞／綜合報導〕近日倫敦街頭出現一名身材姣好的正妹，仔細一看，她似乎沒穿上衣。

《每日郵報》報導，人體彩繪藝術家艾希萊（Sarah Ashleigh）與模特兒克萊恩（Kelly Klein）合作，想試試看倫敦街頭的民眾，對於街上出現一名上空的人體彩繪模特兒會有什麼反應。他們花了兩個小時畫出了幾可亂真的彩繪上衣，結果，10分鐘內至少有19人在注意克萊恩的胸部。

報導指出，克萊恩說一開始上街相當寒冷，之後會逐漸忘記自己沒穿衣服，直到發現別人的目光，才重新意識到自己是上空。

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  • 他們花了兩小時彩繪。（圖片取自每日郵報）

    他們花了兩小時彩繪。（圖片取自每日郵報）

  • 先前克萊恩曾試過沒穿褲子。（圖片取自每日郵報）

    先前克萊恩曾試過沒穿褲子。（圖片取自每日郵報）

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