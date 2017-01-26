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中國強拆隊踢鐵板 悍婦隻身護屋擊退300人！
2017-01-26 14:02
〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西北海市白虎頭村屢次遭到政府強拆大隊的拆屋行動，該處原本是個小漁村，但從2006年開始變成景區開發地，當時的村長甚至私下變賣村內土地，到現在59戶居民只剩下25戶仍在抵抗拆遷。有名強悍的婦女李冰鳳，靠著汽油彈和鞭炮等武器，在本月15日擊退300人的強拆大隊。
據《大紀元》報導，當局在去年年底就開始加快拆遷的速度，有批身穿迷彩服的人員，在1月11日強拆村民李冰鳳的鄰居，過程中還順便毀掉李冰鳳家裡的圍牆，當時李冰鳳丈夫看到後，從樓下扔下啤酒瓶仍阻止不了拆遷。
事發後李冰鳳擔憂警方前來報復，連忙讓丈夫出外躲藏，接下來的兩天她果然碰到警方多次的騷擾，她除了反鎖大門之外，還對反嗆警務人員「你們敢進來，我就用汽油瓶跟你們同歸於盡。」
到了1月15日，300多名拆遷人員和挖土機挺進李冰鳳住所，要拆除後方的一間平房，李冰鳳此時孤身跑上4樓樓頂，先丟下鞭炮展開抵抗，接著她就接連丟出裝有汽油的瓶子，朝著底下的人員嗆聲如果真的拆了房子，她就會讓所有人一起死。
結果拆遷人員不敢繼續下去，灰頭土臉地收隊停止任務。當時在村里目擊的馮姓婦人表示，李冰鳳靠著自己就趕跑強拆大隊，真的是相當堅強。
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