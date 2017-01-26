煙火店外點鞭炮！強國人炸掉整間店 釀6死

中國湖南岳陽市專賣煙火、鞭炮的店家爆炸起火，起因竟然是有顧客在店外試射鞭炮，結果鞭炮飛進店內，因此引起大火。（圖擷自《新華社》）

2017-01-26 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南岳陽市前晚發生專賣煙火、鞭炮的店家爆炸起火，造成6人死亡的慘劇，經過調查後警方赫然發現，竟然是有人買了鞭炮後，在店外10公尺處想看看點燃後會怎樣，結果鞭炮直接射進店內，這才引發了大火。

據《新浪網》報導，於24日晚間9時許起火的建築物，為4層樓高的商住混合建築，1樓是煙火店，2到4樓為住宅，當時岳陽消防單位連忙派出19輛消防車和大量警消前往灌救，過了2小時後終於撲滅火勢，但已有6人不幸喪命。

當局在調查事故起因時，初步認為是有顧客在附近試射產品，才會發生這起憾事。在救援工作告一段落後，中國當局目前正追究相關官員監督不周的責任，已先行免除3名官員的職務，並持續展開調查。