川普築牆 墨國總統強硬回擊：絕對不付錢

墨國總統潘尼亞尼托回應川普築牆，強調「絕對不付錢」。（圖片擷取自「nrique Peña Nieto 」推特）

2017-01-26 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今日簽署行政命令，將在美墨邊境築牆阻隔非法移民，且強調「墨西哥付錢」。將在月底赴美會見川普的墨國總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）出面回應，聲稱「墨西哥絕對不會付錢」。

潘尼亞尼托稍早在推特透過影片發表聲明，「我們不相信任何一座牆，我再重申一次，墨西哥不會幫任何一座牆付錢。」

潘尼亞尼托表示，「身為一位總統，我將完全承擔責任，以捍衛墨西哥與墨西哥人民的利益。」他會等到官員在華盛頓與川普團隊會面，以及與國會議員商討後，才會決定該如何進行下一步。

此外，潘尼亞尼托指示政府部門進一步保護外來移民，並呼籲「墨西哥願意對美國人民釋出善意，對美國政府亦同，也希望與美政府達成協議，讓墨、美兩國都能得利。」