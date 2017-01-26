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實驗劑量多給100倍 英大學險害死學生判賠千萬
2017-01-26 11:24
英國諾桑比亞大學實驗出錯，遭法院判賠40萬英鎊。（圖片擷取自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕英國諾桑比亞大學（Northumbria University）在進行一次實驗時，意外給予兩名受測學生預定劑量的100倍，導致兩人因服用過量險些死亡，校方遭法院判賠40萬英鎊（約台幣1618萬）。
根據《BBC》報導，事件發生在2015年，當時的研究項目為「咖啡因對運動所產生的影響」，兩名體育科學學生自願受測。檢察官指出，實驗預定提供0.3克的咖啡因，卻意外給成了30克，足足多了100倍，等同喝了300杯咖啡，且先前就曾有服用18克咖啡致死的案例。
檢察官認為，實驗人員顯然沒有足夠的經驗或能力，「他們並沒有自行做過類似的實驗，校方也沒有確保他們懂得如何進行。」
報導中提到，藥劑用量是透過手機計算，在小數點上標示錯誤，也沒有風險評估。兩名學生在當時出現嚴重副作用，被送往醫院接受重症監護，所幸均救回一命。校方對此表達「真誠、深切的歉意」。
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