欲鞏固領導權威 脫北官員：金正恩想見川普
2017-01-26 10:27
叛逃至南韓的前北韓駐英大使太永浩強調，川普若與金正恩見面，反而會鞏固金正恩的領導權威。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普當選後，已對當前許多棘手議題表達看法，包括北韓領導人金正恩與其核武威脅。叛逃至南韓的前北韓駐英大使太永浩表示，若金正恩仍持續掌權，全球人權及核武威脅將不會有改善的一天，且要是金正恩與美國總統見面，他的領導權威反而會更加穩固。
太永浩在去年7月舉家逃往南韓，他在接受《CNN》專訪時開門見山地說，「只要金正恩持續掌權，全球人權將沒有改善的可能，核武計畫也不會被取消」。
太永浩提到，原先他希望年輕且接受西方教育的金正恩會成為一位改革者，但在看到國內許多政府高層遭到處決後，這股希望蕩然無存。
太永浩指出，「如果金正恩想要殺掉某人，如果有人使金正恩感到威脅或害怕，那他就會把那個人剷除，這就是現在的北韓。」
對北韓所帶來的核武威脅，川普雖曾放話「不可能成功」，但也對與金正恩會面抱持開放態度。太永浩對此相當憂心，他說，川普成為美國總統確實讓人驚訝，但在金正恩眼中，這將成為與美國重啟協商的一個契機。他強調，金正恩目前在北韓的統治權威仍受到質疑，但是，只要與美國總統見面，金正恩反而能鞏固自身領導權威，呼籲川普應審慎考慮。
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