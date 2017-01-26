簽署築牆命令 川普：今天起奪回美邊境控制權
2017-01-26 09:18
川普在今日簽署行政命令，打擊非法移民。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普，在當地時間週三簽署新一波行政命令，將在美墨邊境築牆，以及擴大驅逐非法移民。
川普自競選以來大力抨擊非法移民所產生的種種問題，在美墨邊境築牆成為他最顯著的政策和口號。如今川普已簽署行政命令，要蓋一座綿延2000英哩「無法穿越的障礙物」，川普更在《ABC》受訪時強調，墨西哥「絕對」會補償築牆的費用。但經費仍須經由美國國會批准，預估得花上數十億美元。
此外，川普簽署的另一項行政命令，凡是提供難民庇護所的城市，聯邦政府將取消資金援助，以及多聘用1萬名移民官員加強邊境防護。
川普表示，「一個國家若沒有邊境，那就不是國家」、「從今天開始，美國將奪回自家邊境的控制權。」
由於墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）將在本月底前往美國與川普會面，墨國反對黨呼籲取消這次的行程。有望代表保守派國家行動黨（National Action Party）參選2018總統的札瓦拉（Margarita Zavala）在推特上表示，川普在潘尼亞尼托造訪美國前簽署築牆政策，是對墨西哥的公開侮辱，要求潘尼亞尼托重新考慮這場會面。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 陸客不來 日飯店APA老闆嗆：無損
- 簽署築牆命令 川普：今天起奪回美邊境控制權
- 民粹政客控「腐敗菁英」 掌權恐加速貪腐
- 不想為川普擋子彈 秘勤局幹員恐遭申誡
- 《中英對照讀新聞》The reason your nipples go hard – even when you’re not cold or excited 乳頭變硬的原因 即便不是冷也不是興奮
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 家暴重傷形象 童仲彥宣布退出民進黨
- 童仲彥宣布退黨 妻李秀環這樣回應…
- 經典賽》「外野F4」到齊 美戰力超殺
- 謝金晶包場挺豬哥亮大釣哥
- 今年經濟成長率 台經院上修
- 《自由廣場》台灣灘造島 vs. 國際領土
- （影音）被虧敢不敢睜開眼睛 李榮浩爆氣：我他X睜到最大了
- Yes123求職網調查／年終、婚事、薪水 團圓最惱人話題
- 藝人下鄉為獨老送年菜 阿嬤手緊握笑開懷
- 經典賽》陽岱鋼不打 台、日球迷這麼想…
- 緊縮移民政策 川普真的要築牆了
- 高雄燈會點燈 愛河試放煙火
- 土銀董座︰房市僵局 至少還要半年
- 昆凌被爆懷第二胎 回應露玄機
- 興大蔣銅像拆了 換成已故校長
- 舔中被轟不要回台用健保 劉樂妍：我還真的沒有很想回去
- 187INC嘻哈創作 嗆渣男、粉絲自殺寫成歌
- 鼓鼓朝聖阿信房間 找靈感當寫歌點子
- 毆妻市議員童仲彥 今晨宣布退黨！
- MLB》前皇家終結者加盟洛磯 激勵獎金好驚人
- 澳網》迪米特洛夫「長大了」 首度晉4
- MLB》生涯百盜打擊落漆 傑克森與印地安人簽小聯盟約
- 美議員要川普履諾「將中國列匯率操縱國」
- 婚外情告白記者會？童：不喜歡邱女 就不是男人
- NBA》拉文不參加灌籃大賽 戈登奪冠呼聲大漲
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Airport MRT to start trial run on Feb. 2: Cheng
- 迎春「豪」心情 過年最愛「這一味」
- 闖平交道釀悲劇 男小年夜慘死火車輪下
- 保持美國偉大 4年後競選口號 川普申請商標
- 澳網》小將梁恩碩 女單晉8強
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 African allies say no to Chinese money
- 《自由廣場》兩個金融改革核心方案
- 國民黨主席參選激烈 馬英九：振興國民黨是好事
- 去年12月退票金額 5個月新低
- 《自由廣場》司改國是會議 先釐清三個核心問題
- 屏東熱博 秀手機太陽能無線充電
- 小布寵6子女 改造昔日愛巢成遊樂園
- 郭修彧遭疑同志 萬年單身老爸急
- 《自由廣場》楊仁壽獨漏釋字717
- NBA》柯瑞比喬丹更受歡迎？ 勇士教練這樣分析
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：簽署築牆命令 川普：今天起奪回美邊境控制權
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分