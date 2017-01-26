簽署築牆命令 川普：今天起奪回美邊境控制權

川普在今日簽署行政命令，打擊非法移民。（美聯社）

2017-01-26 09:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普，在當地時間週三簽署新一波行政命令，將在美墨邊境築牆，以及擴大驅逐非法移民。

川普自競選以來大力抨擊非法移民所產生的種種問題，在美墨邊境築牆成為他最顯著的政策和口號。如今川普已簽署行政命令，要蓋一座綿延2000英哩「無法穿越的障礙物」，川普更在《ABC》受訪時強調，墨西哥「絕對」會補償築牆的費用。但經費仍須經由美國國會批准，預估得花上數十億美元。

此外，川普簽署的另一項行政命令，凡是提供難民庇護所的城市，聯邦政府將取消資金援助，以及多聘用1萬名移民官員加強邊境防護。

川普表示，「一個國家若沒有邊境，那就不是國家」、「從今天開始，美國將奪回自家邊境的控制權。」

由於墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）將在本月底前往美國與川普會面，墨國反對黨呼籲取消這次的行程。有望代表保守派國家行動黨（National Action Party）參選2018總統的札瓦拉（Margarita Zavala）在推特上表示，川普在潘尼亞尼托造訪美國前簽署築牆政策，是對墨西哥的公開侮辱，要求潘尼亞尼托重新考慮這場會面。