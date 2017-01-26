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芝加哥治安差？川普：再不改善 「聯邦單位」將介入

2017-01-26  09:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在去年競選期間，曾多次批評前總統歐巴馬家鄉芝加哥治安惡化，而川普於當地時間24日晚間又再推特發文，批評芝加哥今年還沒過1月就發生了228宗槍擊案，他揚言若治安再不改善，將會派出「聯邦單位」介入芝加哥。

川普在推特發文寫到，芝加哥於2017年1月才經過20幾天，就已經發生228宗槍擊案，造成42人死亡，比2016年同期高出24%，他揚言，如果芝加哥不能解決恐怖的「大屠殺」，他將派「聯邦單位」介入（I will send in the Feds）。但他並未說明是哪個聯邦政府機構，不少人猜測他意指聯邦調查局（FBI）。

但芝加哥警方針對川普推特發文反駁，芝加哥今年至今只有182宗槍擊案與38宗謀殺案。而芝加哥警察局長強森（Eddie Johnson）則表示，他們相當樂意和聯邦機構一起合力打擊犯罪，也希望未來能提高起訴槍枝犯罪比率。

芝加哥近年來治安逐漸惡化，去年全市共發生762宗命案，是當地自1990年代至今最為暴力的一年，全年被槍殺人數甚至超過紐約和洛杉磯市的總和。

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  • 美國總統川普（左）推特發文，批評芝加哥今年還沒過1月就發生了228宗槍擊案，他揚言治安再不改善將會派「聯邦單位」介入。（美聯社）

    美國總統川普（左）推特發文，批評芝加哥今年還沒過1月就發生了228宗槍擊案，他揚言治安再不改善將會派「聯邦單位」介入。（美聯社）

  • 川普推特發文寫到，芝加哥於2017年1月才經過20幾天，就已經發生228宗槍擊案，造成42人死亡，比2016年同期高出24%。（圖截自川普推特）

    川普推特發文寫到，芝加哥於2017年1月才經過20幾天，就已經發生228宗槍擊案，造成42人死亡，比2016年同期高出24%。（圖截自川普推特）

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