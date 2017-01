芝加哥治安差？川普：再不改善 「聯邦單位」將介入

2017-01-26 09:11

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普在去年競選期間,曾多次批評前總統歐巴馬家鄉芝加哥治安惡化,而川普於當地時間24日晚間又再推特發文,批評芝加哥今年還沒過1月就發生了228宗槍擊案,他揚言若治安再不改善,將會派出「聯邦單位」介入芝加哥。

川普在推特發文寫到,芝加哥於2017年1月才經過20幾天,就已經發生228宗槍擊案,造成42人死亡,比2016年同期高出24%,他揚言,如果芝加哥不能解決恐怖的「大屠殺」,他將派「聯邦單位」介入(I will send in the Feds)。但他並未說明是哪個聯邦政府機構,不少人猜測他意指聯邦調查局(FBI)。

但芝加哥警方針對川普推特發文反駁,芝加哥今年至今只有182宗槍擊案與38宗謀殺案。而芝加哥警察局長強森(Eddie Johnson)則表示,他們相當樂意和聯邦機構一起合力打擊犯罪,也希望未來能提高起訴槍枝犯罪比率。

芝加哥近年來治安逐漸惡化,去年全市共發生762宗命案,是當地自1990年代至今最為暴力的一年,全年被槍殺人數甚至超過紐約和洛杉磯市的總和。