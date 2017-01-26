白宮否認擬恢復海外秘密偵訊恐怖嫌犯

2017-01-26 05:04

〔中央社〕白宮今天否認已擬定一項命令草案，恢復已廢止的中央情報局（CIA）在海外秘密地點偵訊恐怖嫌犯的計畫。

白宮在聲明中說，這並非白宮的文件。

白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）告訴記者：「這不是白宮的文件，我不知道從何而來，但這不是白宮的文件。」