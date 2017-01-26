川普簽署命令 美墨邊界建圍牆
2017-01-26 04:52
〔中央社〕美國總統川普今天採取履行競選諾言的第1步，正式簽署2項行政命令，在美國和墨西哥邊界開始建立圍牆。
據白宮說，川普（Donald Trump）是在視察國土安全部時，批准了開始「在南部邊界建立大型實體障礙」的命令。
白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）說，川普也簽署法案，「增加南部邊界的非法移民拘留中心數目」。
他接著說：「我們也再度將違反我們法律的非法移民起訴和驅逐出境列為優先工作。」
阻止移民是川普競選主要政見，他簽署的政策處方是沿著美國和墨西哥3200公里邊界建立一道圍牆。
部分邊界已經有柵欄，但川普說， 必須建立圍牆才能阻止來自拉丁美洲的移民進入美國。
據皮尤民眾與新聞研究中心（Pew）統計，2014年，估計有580萬墨西哥非法移民進入美國，在此之前，數目較少。
專家質疑，建立圍牆是否真能有效防止非法移民進入美國，或者是否值得花數10億美元建立這道圍牆。
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