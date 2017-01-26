巴西爆發近14年來最嚴重黃熱病疫情
2017-01-26 02:12
〔中央社〕巴西正在經歷近14年來爆發最嚴重的黃熱病疫情。至昨天為止，全國已證實70起病例，40人死亡，其中21人在去年12月中出現初期症狀。
在此之前，巴西爆發最嚴重的黃熱病疫情是在2003年，當時證實64名黃熱病患者，疫情擴散至米納斯吉拉斯（Minas Gerais）州至少20個城市。
除了已證實病例外，目前巴西還有364起疑似黃熱病例，包括49起死亡案例。
今年巴西爆發的黃熱病疫情，全國至少60個城市記錄疑似感染黃熱病患者。除了米納斯吉拉斯外，史匹瑞杜桑多（Espirito Santo）、巴伊亞（Bahia）和聖保羅亦有通報案例。
巴西傳染病專家西奎拉（Andre Siqueira）表示，毫無疑問，這次巴西爆發的黃熱病疫情擴散範圍更廣，受感染人數更多，因為同時存在許多可疑因素，包括砍伐森林和氣候變遷，有利叢林型黃熱病的病媒蚊繁衍。
巴西衛生部長巴羅士（Ricardo Barros）昨天接受「聖保羅州報」（O Estado de S. Paulo）專訪指出，政府也在分析米納斯吉拉斯州爆發黃熱病疫情，可能與2015年山城瑪麗安娜（Mariana）礦區水壩決堤，破壞淡水河（Rio Doce）生態平衡有關的假設。
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