川普當家 學者：台美經貿有契機有挑戰
〔中央社〕美國學者今天說，從經濟與戰略觀點來看，美國總統川普上台後、美台強化經貿關係、洽簽雙邊協定確有機會，但關鍵挑戰是，台灣有無意願解決長期存在的貿易議題。
華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）今天舉行「2017年的亞洲預測」研討會，就在川普宣布美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）後，傳統華府體制內與智庫人士仍對川普將如何布局美國在亞洲的政策存疑，而對美中間的貿易爭端也多有憂慮。
有台灣媒體記者問，川普決定棄多邊的區域整合之道，改採一對一的雙邊協定，台灣是否會在川普的優先談判清單上？兩位CSIS經濟學者甘思德（Scott Kennedy）及古德曼（Matthew Goodman）都認為，從經濟、戰略及政治觀點來看，必須認真看待這真有可能。
甘思德分析，川普身邊許多幕僚心中同情台灣，認為台灣未受公平對待，也相信可以強化美台經貿關係，川普政府出於經貿與「戰略因素」是可能追求這麼做，但問題在於，美台經貿關係深化程度能到哪？而什麼是總統蔡英文領導下，台灣在美台雙邊經貿洽談中願意付出的？這其中有許多重要問題是挑戰。
他不認為與台灣洽簽雙邊協定對美國整體經濟有強烈刺激，但對台灣試著想分散市場集中程度、減少對中國市場的依賴來說有助益。
古德曼則指出，政治觀點來看，台灣和美國洽簽雙邊經貿協定的機會多了，但從經濟觀點看，問題在於台灣是否願將敏感議題，如長期存在的農業議題，搬上談判桌解決，他說，相信蔡總統曾參與台灣談判加入世界貿易組織（WTO）的經驗，會願意推動解決美台間的貿易議題。
川普上台後、美中似乎在南海及貿易問題上將有難以避免的針鋒相對情勢，川普和大陸國家主席習近平將如何相處？甘斯德分析，川普及習近平兩人性格南轅北轍，但也有相似處。
他形容，習近平喝酒、熱愛足球，而川普不喝酒、喜歡高爾夫，兩人看似無交集，但在為國家爭取利益上，有相似特質，「兩人都很精明、懂生存之道，而非書呆子」，在貿易談判風格上都勇於冒險；對於美中間是否會有貿易戰？他則說，這像跳舞，得兩人都願意才會發生。
而古德曼仍憂心TPP的陣亡，他說，從戰略觀點來看，美國現在未有和區域國家深化參與接觸的經濟政策，雖然亞太經濟合作會議（APEC）下也有空間可就美國關切的議題談判相關規則，但要重塑高標準規則很難，關鍵在於美國廢棄TPP，也賠掉自身信譽。
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