川普「另類事實」說 名著《1984》翻紅熱賣
2017-01-26 08:14
〔編譯張沛元／綜合報導〕美國新總統川普針對參與就職典禮人數的「另類事實」（alternative facts）說，意外引發喬治．歐威爾的名著《1984》熱銷，甚至衝上亞馬遜熱銷榜冠軍，出版社為此緊急加印75,000本。
政治寓言小說《1984》描述集權主義對人性的遏殺，故事主人翁任職的專門宣傳與修改歷史的「真理部」的三大口號之一、就是「無知即力量」，與川普團隊始終否認川普就職典禮人數不及前總統歐巴馬、看似有異曲同工之妙，可能是造成該書爆紅的原因之一。
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