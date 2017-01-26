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不想為川普擋子彈 秘勤局幹員恐遭申誡

2017-01-26  08:11

〔編譯張沛元／綜合報導〕負責美國總統維安的秘勤局的1名女幹員，因過去多次在臉書上表達對新總統川普的厭惡，甚至暗示不想為川普擋子彈，結果恐遭申誡。

此事率先由「華盛頓觀察家報」於24日披露，負責帶領科羅拉多州丹佛區的特別幹員凱蕊．歐葛雷蒂，過去7個多月來經常在臉書上對川普出言不遜，包括其中一篇她在去年10月直言不想為川普挨子彈的貼文。

僅管當時新總統人選尚未出爐，歐葛雷蒂亦未在貼文中指名道姓，但顯然就是針對川普－她說她寧可坐牢也不想幫「美國災難」擋子彈、痛罵海契法案「該死」，以及在文末宣稱「我挺她」，暗示自己是川普的對手希拉蕊．柯林頓的支持者。

秘勤局職司維護總統及其家人的安全，歐葛雷蒂身為丹佛地區的主管，負責監督與華府秘勤局幹員先遣小組的聯繫，以及在總統本人、副總統或川普政府高官蒞臨丹佛地區時負責維安。至於海契法案則是禁止聯邦政府人員參與特定政治活動。

歐葛雷蒂的這篇貼文只貼了兩三天就刪除，但仍遭人截圖，並於日前踢爆；僅管歐葛雷蒂宣稱只是分享個人情緒、也對此舉感到後悔，秘勤局表示已得知此事與展開調查，預料這名任職秘勤局超過20年的女幹員會遭到申誡。

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  • 負責美國總統維安的女秘勤局幹員歐葛雷蒂宣稱不想幫新總統川普擋子彈。圖為一群秘勤局幹員在總統就職典禮後的遊行中，保護川普及其妻小。（路透）

    負責美國總統維安的女秘勤局幹員歐葛雷蒂宣稱不想幫新總統川普擋子彈。圖為一群秘勤局幹員在總統就職典禮後的遊行中，保護川普及其妻小。（路透）

  • 歐葛雷蒂的貼文。（圖擷取自網路）

    歐葛雷蒂的貼文。（圖擷取自網路）

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