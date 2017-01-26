不想為川普擋子彈 秘勤局幹員恐遭申誡

2017-01-26 08:11

〔編譯張沛元／綜合報導〕負責美國總統維安的秘勤局的1名女幹員，因過去多次在臉書上表達對新總統川普的厭惡，甚至暗示不想為川普擋子彈，結果恐遭申誡。

此事率先由「華盛頓觀察家報」於24日披露，負責帶領科羅拉多州丹佛區的特別幹員凱蕊．歐葛雷蒂，過去7個多月來經常在臉書上對川普出言不遜，包括其中一篇她在去年10月直言不想為川普挨子彈的貼文。

僅管當時新總統人選尚未出爐，歐葛雷蒂亦未在貼文中指名道姓，但顯然就是針對川普－她說她寧可坐牢也不想幫「美國災難」擋子彈、痛罵海契法案「該死」，以及在文末宣稱「我挺她」，暗示自己是川普的對手希拉蕊．柯林頓的支持者。

秘勤局職司維護總統及其家人的安全，歐葛雷蒂身為丹佛地區的主管，負責監督與華府秘勤局幹員先遣小組的聯繫，以及在總統本人、副總統或川普政府高官蒞臨丹佛地區時負責維安。至於海契法案則是禁止聯邦政府人員參與特定政治活動。

歐葛雷蒂的這篇貼文只貼了兩三天就刪除，但仍遭人截圖，並於日前踢爆；僅管歐葛雷蒂宣稱只是分享個人情緒、也對此舉感到後悔，秘勤局表示已得知此事與展開調查，預料這名任職秘勤局超過20年的女幹員會遭到申誡。