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2016年巴西清廉印象指數排名第79

2017-01-26  00:38

〔中央社〕國際透明組織今天公布2016年清廉印象指數，巴西在全球176個受評比國家或地區中，排名第79名。

去年巴西在168個國家或地區中，排名第76名。儘管今年排名下滑，因受評比國家或地區數量增加，國際透明組織認為巴西的情況算穩定。

調查指出，以0到100分的評價，超過2/3的國家指數低於全球平均的43分，分數愈低的國家愈貪腐。巴西、中國大陸和印度均獲得40分。

今年的結果突出貪腐與不平等之間的關聯。據分析，這兩者是收入和權力分配不平等的主要原因。

丹麥連續第5次在國際透明組織排行榜居冠。本屆排名，丹麥和紐西蘭同列榜首，其次是瑞典、瑞士、挪威、新加坡、荷蘭、加拿大和德國。

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