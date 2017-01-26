陸客不來 日飯店APA老闆嗆：無損
〔中央社〕日本APA連鎖飯店擺放否認南京大屠殺、慰安婦等史觀的書籍，受到中國大陸官民嚴厲抨擊。APA集團的代表（董事長）元谷外志雄昨晚參加1場集會時表示，這場風波讓APA知名度提升了。
日本「產經新聞」報導，73歲的元谷昨晚在大阪的1場約有130人聚集的會議上致詞時表示，這次的風波在他預料中。
元谷說：「APA若外國人住宿客比例達10%的話，飯店會陸續稍微調漲住宿費，但目前都還在10%以下。這是提防有獨裁國家突然令人民『別去那飯店』，營業受到衝擊。」
元谷說：「我們飯店住宿客是逾1200萬人會員當中的大半人士，外國住宿客約占2成，其中，中國是5%、南韓3%，在將達10%之前，這場風波來得正是時候。」
他透露，其實早在去年10月底，APA就遭受第1波攻擊。最近這次的風波，至今他已接獲1萬多件鼓勵、稱讚的電郵、電話。
他指出，日本這70年來，有的事都不敢說出口，被認為是「一打壓，就龜縮」、「一抱怨，就出錢」，嚐盡身為戰敗國的悲哀，但現在有必要讓對方（中國）知道情況。
他表示，去年秋天被抗議時，當時飯店有對策，預約系統沒當機。這次網站遭駭而當機，但23日已恢復功能。很多海外人士也來訂房，就他看來，這次的風波與其說是受損，不如說知名度提升了。他說：「現在，知名度是世界第一的。這次的事，受到全世界報導。」他說，APA的營業沒受打擊，但須提防對方可能因惱羞成怒而來威脅、縱火…，使出各種陰險的攻擊。
強調不會改態度的元谷說：「目前或許因中國政府發出抵制令，所以成為新聞，但了解真相是最重要的，希望大家了解我是發表了真相。」
APA飯店在客房內擺放的書籍「真正的日本歷史理論近現代史學II」，是元谷以「藤誠志」的筆名，在月刊雜誌「Apple Town」連載的時事評論文，附英譯文。
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