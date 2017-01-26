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亞冬會組委會：日本APA酒店將撤右翼書籍

2017-01-26  00:21

〔即時新聞／綜合報導〕日本連鎖酒店「APA HOTEL」因在房間內擺放否認南京大屠殺的書籍，遭中國封殺，因其是今年日本札幌亞洲冬季運動會的指定酒店，也引起札幌亞冬會組委會重視，組委會25日證實，APA撤走右翼書籍。

《新華社》報導，亞冬會組委會競技一課課長山崎久睦25日受訪時表示，「APA酒店已向組委會承諾將撤走問題書籍」，該會將會在比賽前，確認書籍是否真的被撤離。

25日要求作為選手村的APA酒店盡快改正此問題的南韓奧運會也證實，亞冬會組委會已回信稱，APA酒店將撤離爭議書籍。

APA因為在客房內放置「否認南京大屠殺」的書籍，受到中國民眾抗議、抵制，日前問題更上升到國家層級，中國國家旅遊局表示，已要求國內旅遊機構全面停止與APA合作。

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  • 亞冬會組委會證實，日本APA酒店將撤右翼書籍。（法新社）

    亞冬會組委會證實，日本APA酒店將撤右翼書籍。（法新社）

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