2公尺巨漢開小車像站著開車 被控「危險駕駛」

2017-01-25 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕英國男子艾略特（Adam Elliott）體型壯碩，身高6尺7吋（約200公分）的他被指控在去年1月時「危險駕駛」，在開車時將頭部伸出車外，艾略特解釋，他只是長得高，並沒有站起來，但他仍在律師的建議下認罪，結果下月宣判。

《鏡報》（Mirror）報導，艾略特是名汽車經銷商，當時他駕駛客人的車輛要交貨，他表示認罪，但他也強調當時「沒有站起來」，只是因為身高的關係，讓他看起來很像站起來開車，但實際上根本沒有。

不過法官亞當斯（Robert Adams）聽到艾略特的說法後，更認為艾略特有罪，他認為艾略特是透過開小車來炫耀身高，會分散其他司機的注意力，非常危險。

但法官查出，艾略特曾有12次交通違規前科，更因此被吊銷駕照過。不過艾略特強調，他是名優良駕駛，這次認罪是聽從律師的建議，他根本沒有站起來開車。法官於是判艾略特禁止開車12個月，直到下次開庭宣判。