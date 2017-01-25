玩真的！ 英國政府將公布「脫歐白皮書」
2017-01-25 23:29
〔即時新聞／綜合報導〕英國首相梅伊今（25）日承諾，英國政府將就「英國脫歐」的計畫公布「白皮書」；梅伊表示，脫歐計畫將會詳細列入白皮書當中。此外，向歐盟啟動里斯本條約第50條的法案預計明（26）日提交英國國會，脫歐談判可望於今年3月底啟動。
綜合媒體報導，英國首相梅伊（Theresa May）今日表示，「我向國會承諾，脫歐計畫將會列入白皮書」，英國政府決定就「英國脫歐」的計畫公布「白皮書」；近日英國國會議員不分黨派，紛紛呼籲梅伊將脫歐計畫載於正式的文件當中。
此外，向歐盟啟動里斯本條約第50條的法案預計明日提交英國國會；梅伊透過發言人向媒體表示，英國政府預計今年3月底前，獲得上下議院通過啟動里斯本條約第50條的法案；英國脫歐談判可望維持今年3月底啟動的規劃。
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