強國動物園開園22年 養死了6隻大貓熊

2017-01-25 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海野生動物園日前宣布一對大貓熊母女離世後，傳出該園10年來已養死6大貓熊，園方近日澄清，開園22年內，共有6隻大貓熊死亡，並承認園內獸醫經驗不足。

綜合媒體報導，上海野生動物園上週宣布大熊貓母女「幗幗」和「花生」，因罹患重病死亡，21歲的幗幗發病後有嘔吐腹瀉等症狀，後來甚至出現抽蓄，最後因急性胰腺炎併發多重器官衰竭離世。出生175天的「花生」則因腸扭轉致大面積腸壞死併發多重器官衰竭不治，母女死亡相差5日。

有不少網友質疑動物園是否飼養能力不足，相關專家更指出，母女都出現腸胃疾病，「確實罕見」，網路更傳出該園10年來已養死6大貓熊。

園方表示，開園22年來養了34隻大貓熊，至今共有6隻大貓熊死亡，除了上週宣布的，還有世界最長壽的貓熊之一「佳斯」，為壽終正寢，另外「國慶」是「高位腸梗阻」，「武陽」死因為「腸扭轉」，「雲彙」則是死於「慢性重型肝炎」。

園方說，該園共有9名獸醫，平均年齡約40歲，資歷最老的獸醫自開園以來就在此工作，並坦承，獸醫水平有限、臨床經驗不足，因難以「挖人」，將會制定園內獸醫培訓方案。